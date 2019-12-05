У берегов Мавритании затонула лодка с мигрантами, погибли 58 человек

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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Атлантическом океане, у берегов западноафриканской страны Мавритания, затонула лодка, перевозившая мигрантов. Погибли 58 человек, сообщает американский журнал Time со ссылкой на данные Международной организации по миграции (IOM). Среди погибших - много женщин и детей. Как говорится в заявлении IOM, судно, на борту которого находились по меньшей мере 150 человек, 27 ноября покинуло Гамбию и направлялось в Европу. На широте Мавритании у лодки закончилось топливо, после чего она затонула. Около 83 человек смогли добраться до берега Мавритании вплавь, пострадавшим оказывают необходимую помощь власти северного города Нуадибу. По информации IOM, это одна из самых страшных трагедий, связанных с мигрантами, в нынешнем году. Несмотря на сравнительно небольшой размер Гамбии (население страны - около 2 млн человек), в период с 2014 по 2018 год в Европу из этой западноафриканской страны прибыли более 35 тыс. мигрантов, сообщает Международная организация по миграции. В нынешнем году экономическая ситуация в стране еще больше осложнилась - в частности, из-за банкротства туристической компании Томаса Кука. Ликвидация Thomas Cook Group, по мнению некоторых представителей власти Гамбии, может иметь разрушительные последствия для туризма, на который приходится более 30% ВВП страны.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!