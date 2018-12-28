У берегов Норвегии тонет судно с 14 людьми на борту

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежское судно компании Opilio AS с 14 членами экипажа на борту потерпело крушение у берегов архипелага Шпицберген. Крен судна - около 20 градусов, экипаж будет эвакуирован на вертолетах, сообщает телекомпания NRK.

Вертолет губернатора Шпицбергена направился к траулеру, который прибило к берегу. Длина траулера 47 м, ширина - 13, водоизмещение - 1775 т.-0-