У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано 19 мая недалеко от побережья Новой Каледонии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 164 км к востоку от поселения Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
Новая Каледония - административно-территориальное образование Франции с особым статусом, расположенное в Тихом океане.-0-
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