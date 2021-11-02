У берегов Новой Каледонии в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,4

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Новой Каледонии в Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, пишет ТАСС.

Землетрясение произошло во вторник возле группы островов Луайоте, относящихся к заморской территории Франции.

Эпицентр подземных толчков располагался в 525 км к востоку от столицы Новой Каледонии - города Нумеа с населением около 93 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.-0-