У берегов Новой Зеландии нашли новые виды стеклянных губок

22 сентября, Минск /Корр БЕЛТА/. Морские биологи, обследуя глубокие воды у побережья Новой Зеландии, обнаружили шесть новых видов и один ранее неизвестный род стеклянной губки. Они обитают на глубине до 4820 метров, в зоне, которая уже почти не освещается солнечными лучами, сообщает МИР 24.

Ученые также заметили два уже известных вида, которые никогда ранее не встречались в океанах у берегов Новой Зеландии. Эти открытия означают, что новозеландский регион горздо более разнообразен, чем считалось ранее.

Стеклянные губки относительно редко. Их скелет состоит из кремниевых игл. Это вещество содержится в песке, из которого изготавливают стекло – с этим и связано название.

Воды вокруг Новой Зеландии отличаются большим биоразнообразием. Но ученые до недавнего времени не могли тщательно изучить его. Члены новой экспедиции отправили для картографирования глубин дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV).

Машина предназначена для погружений на глубину до 6000 метров. В течение 31 дня исследователи исследовали отдаленные южные океаны, собрав с морского дна более 200 образцов губок.

Пробы отправили на ДНК-анализ и морфологические исследования. Результаты показали, что некоторые образцы относятся к совершенно новому роду, которому присвоили название Nubes.

Также каталоги биологов пополнились новыми видами Bathydorus poculum (глубина 1150 метров), Scyphidium variospinosum (1630,5 м), Caulophacus serpens (4816 м), C. ramosus (4819 м), Nubes tubulata (от 767 до 782 м) и N. poculiformis (1285 м).-0-