У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,0

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано возле острова Новая Британия (Папуа-Новая Гвинея). Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 420 км от столицы страны Порт-Морсби (население около 280 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 80 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Государство Папуа-Новая Гвинея расположено в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, которое образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.-0-