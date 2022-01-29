У берегов Пуэрто-Рико лодка с мигрантами разбилась о скалы

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере десять человек числятся пропавшими без вести после крушения перевозившей людей лодки у северо-западного побережья ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AP.

По предварительным данным, причиной крушения стал сильный удар лодки о скалы. Отмечается, что в общей сложности на борту могли находиться 27 мигрантов из Доминиканской Республики. По меньшей мере 17 из них удалось спасти, они переданы полиции.

Береговая охрана ведет поиски пропавших.-0-