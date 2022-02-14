У берегов Северной Каролины ведут поиски потерпевшего крушение самолета

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Береговая охрана США ведет поиски небольшого одномоторного самолета Pilatus PC-12/47, потерпевшего крушение в воскресенье недалеко от побережья штата Северная Каролина, сообщает телеканал WNCT.

Сообщается, что самолет исчез с радаров примерно в 14.00 по местному времени (22.00 по минскому. - Прим. БЕЛТА). Перед исчезновением самолет совершал странные маневры.

Пока неизвестно точное количество человек, находящихся на борту. При этом информационное агентство BNO News сообщает, что на борту могли находиться семь человек, в том числе четыре подростка. На данный момент расследование аварии продолжается.-0-