У берегов Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано сегодня у берегов Королевства Тонга в Тихом океане, сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр стихии располагался в 343 км к юго-западу от столицы страны - города Нукуалофа. Всего там проживают около 22,4 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 118 км. Угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение сегодня также произошло на северо-востоке Японии. Эпицентр подземных толчков находился на территории префектуры Ибараки, очаг залегал на глубине около 100 км. Подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных префектур, а также в Токио.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.-0-