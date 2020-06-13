У берегов Туниса опрокинулось судно - погиб 61 человек

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 61 человек погиб на судне с мигрантами из стран Африки, которое опрокинулось 9 июня у берегов Туниса. Об этом со ссылкой на представителя местных властей сообщило 13 июня агентство Reuters.

Ранее AFP информировало о 52 погибших.

По информации Reuters, судно с мигрантами в конце прошлой недели отплыло от тунисского архипелага Керкенна и направлялось к берегам Италии. Изначально сообщалось, что на борту находились 53 человека.-0-

Береговая охрана Туниса обнаружила тела 20 мигрантов Предварительное расследование показало, что лодка с 53 мигрантами отплыла от побережья Сфакса вечером 4 июня и направлялась к берегам Италии. По невыясненным пока причинам судно перевернулось, и люди оказались в воде.