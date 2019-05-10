У берегов Туниса утонули не менее 70 мигрантов

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 70 мигрантов погибли в результате кораблекрушения, произошедшего в нейтральных водах недалеко от побережья Туниса, сообщает Reuters .

Лодка с мигрантами на борту затонула примерно в 74 км от берега в районе портового города Сфакс, находящемся на расстоянии 270 км к югу от столицы Туниса. По имеющимся сведениям, рыбацким судам удалось спасти 16 пассажиров потерпевшего крушение судна.

По данным тунисской радиостанции Mosaique FM, лодка с мигрантами отчалила от берегов Ливии.

Найденные тела погибших будут доставлены в Сфакс. Не исключено, что число жертв может возрасти. В настоящее время в районе кораблекрушения ведется поисковая операция.-0-