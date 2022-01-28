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28 января 2022, 00:12

У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек погибли и около 30 пропали без вести в Средиземном море после того, как лодка с мигрантами затонула в четверг у побережья Туниса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министерство обороны Туниса.

Судно вышло из Ливии и затонуло примерно в 40 км от тунисского города Зарзис, недалеко от ливийской границы.

Военно-морские силы Туниса и береговая охрана спасли 34 человека и разыскивают пропавших без вести. Выжившие рассказали спасателям, что на лодке находились 70 человек, они направлялись в Италию.-0-

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нелегальные мигранты Тунис
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