У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек погибли и около 30 пропали без вести в Средиземном море после того, как лодка с мигрантами затонула в четверг у побережья Туниса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министерство обороны Туниса.

Судно вышло из Ливии и затонуло примерно в 40 км от тунисского города Зарзис, недалеко от ливийской границы.

Военно-морские силы Туниса и береговая охрана спасли 34 человека и разыскивают пропавших без вести. Выжившие рассказали спасателям, что на лодке находились 70 человек, они направлялись в Италию.-0-