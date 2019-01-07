У берегов Турции затонуло грузовое судно, погибли 6 человек

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли при крушении грузового судна "Волга-Балт" в Черном море у берегов Турции, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Всего на корабле было 13 человек, семи из них удалось выбраться из воды живыми. К спасательной операции была подключена авиация.

Как сообщает ТАСС, на затонувшем судне было 11 граждан Украины и двое - Азербайджана.

Затонувшее судно следовало под флагом Панамы, оно перевозило уголь. Находясь в 148 км от провинции Самсун, судно подало сигнал бедствия в связи с возможным подтоплением, уточняет агентство Reuters.-0-