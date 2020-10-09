У Дональда Трампа не наблюдается признаков прогрессирования коронавируса - лечащий врач

9 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп вероятно прекратит представлять опасность заражения окружающих коронавирусом 10 октября. У него не наблюдаются признаки прогрессирования заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новую служебную записку лечащего врача американского лидера Шона Конли, которая направлена 8 октября пресс-секретарю Белого дома Кейли Макинэни.

"Суббота станет десятым днем после установления диагноза. И, отталкиваясь от траектории продвинутой диагностики, которую проводили доктора Дональда Трампа, я в полной мере ожидаю безопасного возвращения президента в это время к общественным мероприятиям", - говорится в документе. Сообщается также, что президент завершил предписанный его врачами курс терапии от COVID-19.

В записке обращено внимание, что состояние Дональда Трампа после того, как он был выписан 5 октября из медицинского центра ВМС США имени Уолтера Рида и вернулся в Белый дом, было стабильным и лишенным каких бы то ни было признаков, которые свидетельствуют о прогрессировании болезни.

Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и его супруги выявлен коронавирус. Вечером 2 октября глава США прибыл для лечения в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, а уже 7 октября Дональд Трамп снова вернулся к работе в Овальном кабинете Белого дома.-0-