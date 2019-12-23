У Галапагосских островов потерпела крушение баржа – объявлен режим ЧС

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Эквадора 23 декабря ввело режим чрезвычайной ситуации на островах Галапагос в результате крушения в районе острова Сан-Кристобаль баржи, перевозившей 2500 л дизельного топлива. Об этом сообщает в Twitter национальный парк Эквадора на Галапагоссах.

Острова в 1987 году включены в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за их уникальных природных объектов. На Галапагоссах водятся редкие виды животных - гигантская черепаха и морская игуана.

Сотрудники национального парка, который находится на территории островов, сообщили в Twitter , что в районе места крушения установлены защитные барьеры и используются абсорбенты для поглощения фракций нефти.

В министерстве охраны окружающей среды Эквадора заверили, что ситуация под контролем.

Баржа затонула у пирса на острове Сан-Кристобаль, после того как во время погрузки на нее упал подъемный кран. Пострадал один из членов экипажа.-0-