У испанского берега спасли 341 мигранта

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 341 мигрант спасен 8 ноября в водах у испанского побережья. Об этом сообщила Служба спасения и безопасности на море Испании.В море Альборан спасены 319 нелегалов, в Гибралтарском проливе - еще 22.
Начиная с 2015 года из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки возросло число мигрантов из этих стран в Европу.
Как сообщала ранее Международная организация по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 100 тыс. Больше всего мигрантов и беженцев приняла Испания - 49 тыс.-0-
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