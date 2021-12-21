У южного портала Рокского тоннеля в Южной Осетии сошла лавина

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежная лавина сошла в районе южного портала Рокского тоннеля на Транскавказской автомагистрали в Южной Осетии, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС по Республике Южная Осетия Ацамаз Бестауты.

"Лавина сошла в районе южного портала Рокского тоннеля. Бригада МЧС выехала на место, но пока информации от них не поступало", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили журналистам в ГУ МЧС по Северной Осетии, на территории России на Транскаме до северного портала никаких происшествий с лавинами нет.

Ранее, 20 декабря, в ГУ МЧС по Северной Осетии сообщили, что движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, запрещено с 10.00 20 декабря из-за угрозы схода лавин. Кроме того, с 19.30 19 декабря остается запрещенным движение всех видов автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге.

Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.-0-