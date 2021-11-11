У летучих мышей из Камбоджи нашли родственные вирусы, вызывающие COVID-19

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У летучих мышей, пойманных в Камбодже в 2010 году, выявили вирусы, родственные SARS-CoV-2. Анализ показал, что они совпадают с пандемийным вирусом на 92,6%, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Nature.

Ученые из французского Института Пастера в рамках исследования изучили более 400 образцов крови и биологических жидкостей, взятых у летучих мышей и других млекопитающих. Результаты показали, что в крови мышей вида Rhinolophus shameli (семейство подковоносых) содержатся вирусы RshSTT182 и RshSTT200.

Эти вирусы оказались похожи на SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, с одним существенным отличием - они не могли проникнуть в клетки человека. Анализ также указал на активный генетический обмен между предками этих вирусов и другими коронавирусами.

Ученые подчеркнули, что мыши, в крови которых выявили вирусы, никогда не обитали на территории Китая. Это показывает, что похожие на SARS-CoV-2 инфекции гораздо более распространены, чем считалось раньше.

"Юго-Восточная Азия представляет собой ключевую область, которую следует рассмотреть для будущего эпиднадзора за коронавирусами", - говорится в тексте научной работы.

Отметим, что ученые пока не могут назвать точный источник коронавируса, вызвавшего пандемию. Наиболее вероятными резервуарами признаны подковоносые летучие мыши.-0-