У Лионеля Месси выявили коронавирус

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте команды.

По имеющейся информации, 34-летний футболист получил положительный тест на COVID-19. О состоянии игрока не сообщается. Также коронавирус выявлен у одноклубников аргентинца Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля. Все игроки соблюдают самоизоляцию и требования действующего протокола.

ПСЖ 3 января должен сыграть против "Ванна" в матче 1/16 финала Кубка Франции. Встреча начнется в 23:10 по московскому времени.

Для Лионеля Месси это первый сезон во французском клубе. Футболист перешел в ПСЖ из "Барселоны". В составе сине-гранатовых он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился чемпионом Испании.-0-