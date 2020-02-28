У Лионского вокзала в Париже произошли пожар и беспорядки

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонстрация против концерта исполнителя из Демократической Республики Конго Фалли Ипупы, который должен был состояться 28 февраля вечером на востоке Парижа, переросла в беспорядки и обернулась поджогом десятка скутеров и мусорных баков в районе Лионского вокзала. Об этом сообщает телеканал BFM.

По его информации, протестующие собрались недалеко от концертного зала AccorHotels Arena. Сначала демонстранты пытались перекрыть улицу и забаррикадировать тротуары, чтобы зрители не могли попасть в концертный зал. Организаторы акции протеста – предположительно, члены конголезской диаспоры во Франции, которые выступают против действующих властей Демократической Республики Конго и обвиняют исполнителя в близких связях с президентом Феликсом Чисекеди и его предшественником Жозефом Кабилой.

Пожар близ Лионского вокзала привел к эвакуации пассажиров с вокзала.

В Парижском автономном управлении транспорта (RATP) сообщили о приостановке работы одноименной станции метро.

После поджогов полиция приступила к разгону демонстрантов. Согласно официальному заявлению парижской префектуры полиции, данная акция была запрещена. Хотя пожарные уже потушили пламя, здание Лионского вокзала и одноименная станция метро по-прежнему закрыт