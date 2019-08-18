У Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9

18 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у Марианских островов в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр толчков находился в 76 км к северо-востоку от острова Анатахан, входящего в состав Северных Марианских островов, которые ассоциированы с США. Очаг землетрясения залегал на глубине около 49 км.
Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.-0-
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