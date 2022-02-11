У мечети в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел сегодня рядом с мечетью в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLOnews.
Взрыв произошел в городе Калайи-Нау, административном центре провинции, в тот момент, когда верующие покидали мечеть.
Не менее восьми человек погибли, 20 пострадали в результате взрыва у мечети на севере Афганистана, сообщает агентство Aamaj News.
Захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" подтвердило факт взрыва.
Осенью прошлого года в результате терактов в мечетях в Афганистане в общей сложности погибли более 250 человек, сотни других получили ранения. В каждом из случаев ответственность за произошедшее брали на себя боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".
Между тем лидеры движения "Талибан" неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.-0-