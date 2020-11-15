У Министра здравоохранения Украины выявили коронавирус

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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, сообщает Укринформ.
"Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работать буду дистанционно, ежедневные брифинги проводить буду отсюда же", - говорится в сообщении.
Также Максим Степанов призвал граждан страны не посещать места большого скопления людей и соблюдать карантинные требования.-0-