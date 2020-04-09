У москвичей стала проявляться "ковидофобия" - психиатр

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство обратившихся в службу психологической помощи жителей российской столицы испытывают страх перед распространением коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного врача московской психиатрической больницы №4 Ларису Бурыгину.

"Специалисты отмечают, что чаще всего поступают вопросы, касающиеся страха перед распространением коронавируса, в первую очередь это боязнь выйти на улицу и заразиться. Данный феномен можно назвать "ковидофобией", - сказала главврач.

По ее словам, жители города обращаются с разными вопросами, зачастую самое важное для них в ситуации самоизоляции - быть выслушанным.

"Кто-то живет один, кто-то, наоборот, испытывает стресс из-за постоянного нахождения с родными в замкнутом пространстве. Среди прочего людей волнует вопрос возможного заражения соседей. Часто за поддержкой обращаются родственники пациентов, которые в данный момент находятся в больницах, а также люди, проходящие лечение дома", - рассказала Лариса Бурыгина.

"Больше всего в ситуации пандемии испытывают стресс люди от 35 до 50 лет - это средний возраст звонящих, при этом подавляющее большинство из них - женщины, это обусловлено их повышенной коммуникабельностью, а также тем, что мужчинам часто тяжелее признаться в своей слабости", - отметили в департаменте здравоохранения Москвы.-0-