У одного из кардиналов Ватикана выявили коронавирус

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный викарий Рима кардинал Анджело Де Донатис был госпитализирован в римскую больницу "Джемелли" после теста на коронавирус, передает итальянский телеканал Rai News 24.

Как сообщает викариат Рима, у 66-летнего итальянского кардинала Анджело де Донатиса "высокая температура, но его общее состояние удавлетворительное, ему прописана антиинфекционная терапия". Ближайшее окружение викария ушло на самоизоляцию в целях профилактики.

Отмечается, что с Папой Римским кардинал Анджело Де Донатис в последнее время не встречался, поскольку контакты с ним ограничены. Всего в Ватикане выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.-0-