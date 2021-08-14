У офиса Зеленского началась потасовка между националистами и полицией

Скриншот из видео РИА Новости
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потасовка между националистами, в частности, представителями политической партии "Национальный корпус", и полицией началась у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее акция националистов началась в центре украинской столицы. Периодически протестующие скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента.
Как сообщает корреспондент, митингующие пытаются прорваться к офису президента, участники акции бросают взрывпакеты в правоохранителей и распыляют газ. Они попытались прорваться к зданию, начались столкновения. Также участники митинга зажгли шины и бросают брусчатку в полицейских.-0-
Ранее акция националистов началась в центре украинской столицы. Периодически протестующие скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента.
Как сообщает корреспондент, митингующие пытаются прорваться к офису президента, участники акции бросают взрывпакеты в правоохранителей и распыляют газ. Они попытались прорваться к зданию, начались столкновения. Также участники митинга зажгли шины и бросают брусчатку в полицейских.-0-