У побережья Фукусимы произошло землетрясение

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 4 августа на северо-востоке Японии у префектуры Фукусима. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине около 50 км под дном океана. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных префектур и в столичном регионе.

По информации энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), землетрясение не привело к возникновению внештатных ситуаций на остановленной аварийной АЭС "Фукусима-1".