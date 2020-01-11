У побережья Греции затонула лодка с мигрантами: 12 погибших

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У побережья Греции в Ионическом море затонула лодка. 12 мигрантов найдены мертвыми, еще 21 спасен, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану Греции.

По предварительной информации, в лодке находились 50 мигрантов. Она перевернулась и затонула недалеко от острова Паксос. Кто-то из людей, находившихся на терпящем бедствие судне, позвонил по номеру экстренной помощи. После этого началась спасательная и поисковая операция, в которой принимают участие четыре торговых судна, шесть кораблей береговой охраны, а также вертолет. -0-