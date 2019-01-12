У побережья Китая произошла утечка газа с танкера

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.Утечка сжиженного природного газа с танкера произошла в акватории порта Дунъин в восточной китайской провинции Шаньдун. Об этом сообщает 12 января агентство "Синьхуа".
Инцидент произошел в 25 км к северо-востоку от города Дунъин. Зарегистрированный в Республике Корея газовоз перевозил 1850 т сжиженного природного газа.
Об объемах утечки газа информации пока нет. В репортаже Центрального телевидения Китая сообщается, что утечка произошла из-за неплотно закрытого предохранительного клапана в грузовом отсеке. На борту газовоза в тот момент находились 15 членов экипажа. О пострадавших не сообщается.
Местные власти принимают меры для устранения последствий инцидента. Ведется мониторинг состояния окружающей среды, временно ограничено судоходство в районе утечки.-0-
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