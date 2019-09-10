У побережья США потерпел крушение грузовой корабль

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовое судно потерпело крушение у побережья американского штата Джорджия, сообщает "ФАН" .

По сведениям береговой охраны Соединенных Штатов, корабль под названием Golden Ray перевернулия в полутора километрах от порта. Глубина моря в этом месте - 11 м.

Водное транспортное средство перевозило несколько тысяч легковых автомобилей и следовало в Балтимор. Во время крушения на борту находились 24 члена экипажа, 20 из них удалось спасти, судьба четырех пока неизвестна.-0-