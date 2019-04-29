У посольства США на Гаити произошла стрельба

Фото со страницы USEmbassyHaiti в Facebook

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент со стрельбой произошел возле здания посольства США на Гаити. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на бюро по консульским вопросам Госдепартамента.

Приказ спрятаться в укрытиях действует на территории комплекса посольства.

Власти Гаити пока не отреагировали на происшествие, о задержании стрелявших не сообщается.-0-