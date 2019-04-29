У посольства США на Гаити произошла стрельба

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент со стрельбой произошел возле здания посольства США на Гаити. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на бюро по консульским вопросам Госдепартамента.
Приказ спрятаться в укрытиях действует на территории комплекса посольства.
Власти Гаити пока не отреагировали на происшествие, о задержании стрелявших не сообщается.-0-
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