У премьер-министра РФ Михаила Мишустина выявлен коронавирус

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус, передает ТАСС.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат", - сказал Михаил Мишустин во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин подписал указ о назначении первого заместителя премьер-министра Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы Кабмина на время болезни Михаила Мишустина.-0-