У президента Гондураса Кастро обнаружили коронавирус

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Гондураса Сиомара Кастро заразилась коронавирусом. Она информировала об этом на своей странице в Twitter, что переносит заболевание нетяжело. Такую информацию сообщает "МИР24".

Симптомы, которые проявляются у заболевшей являются легкими. Поэтому президент планирует продолжать работу удаленно.

"С благословения всевышнего я продолжаю участвовать в реализации плана моего правительства по возвращению к демократическому и конституционному порядку в удаленном режиме", – уточнила Кастро.