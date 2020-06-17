У президента Гондураса выявили коронавирус

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес 17 июня госпитализирован для прохождения курса лечения от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Национальной системы по чрезвычайным ситуациям страны Франсиса Контрераса.

"У него было обнаружено небольшое поражение легких. Общее состояние оценивается как хорошее, однако медицинская команда рекомендовало ему оставаться в больнице", - приводит слова Контрераса газета La Prensa.

Он добавил, что у президента была диагностирована пневмония.

Накануне президент Гондураса сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Его жена Ана Гарсия также инфицирована.-0-