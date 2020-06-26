У российских добровольцев после вакцинации от COVID-19 осложнений не наблюдается

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам врачебных осмотров, у добровольцев, которым ввели российскую вакцину от коронавируса, не наблюдается осложнений и побочных реакций, сообщает РБК.

Испытания вакцины, проводимое Минобороны вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, проходит в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко в Москве. Первым добровольцам препарат ввели 18 июня, через неделю вакцину получили еще 20 человек.

Как пишет "Газета.Ru", ожидалось, что у участников эксперимента может подняться температура или давление, однако побочных эффектов не возникло - их самочувствие в норме. Российский препарат для лечения COVID-19 Арепливир во время клинических испытаний показал эффективность в 90% случаев.

Клинические исследования препарата от коронавируса помимо госпиталя им. Бурденко идут еще в Сеченовском университете, однако в них применяют разного вида лекарства. Так, в военном госпитале используется жидкая вакцина, а в медуниверситете - в виде порошка, который разводят уже на месте. Оба препарата добровольцам вводят внутримышечно.

Участники испытаний после получения вакцины проведут в стационаре 28 дней. Исследования планируется завершить до конца июля.-0