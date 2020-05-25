У российских ученых, протестировавших на себе вакцину от COVID-19, выработались антитела

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антитела к коронавирусу были выявлены у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, которые добровольно протестировали на себе разрабатываемую ими вакцину. Об этом сегодня сообщил директор центра Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

"Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть. Естественно, антитела есть. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих", - сказал Александр Гинцбург.

Ранее он сообщал, что ученые-разработчики центра Гамалеи сделали себе инъекции разрабатываемой вакцины. Испытания прошли успешно и не выявили побочных эффектов.

Массовая вакцинация населения России от новой коронавирусной инфекции может начаться уже осенью 2020 года, однако процесс может занять до девяти месяцев, сообщил Александр Гинцбург.

"Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода", - сказал он.-0-