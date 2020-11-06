У школы под Парижем задержали человека с ножом

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция оперативно задержала мужчину, который размахивал ножом возле начальной школы в Рони-су-Буа (департамент Сен-Сен-Дени, пригород Парижа, Франция). Об этом сообщает французский портал Actu.fr.

Инцидент произошел днем 6 ноября. Очевидцы говорят, что мужчина вел себя чрезвычайно агрессивно. Он выкрикивал бессвязные угрозы родителям, которые вели своих детей в школу. На место происшествия оперативно прибыл отряд полиции. Через несколько минут благодаря сети камер видеонаблюдения подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

"Я благодарю силы правопорядка за хладнокровие и быстрые действия, - сообщил в своем Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен. - Они оперативно вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооруженного ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени". Никакой информации о личности задержанного министр не привел.

Похожий случай произошел 3 ноября. Около школы Жан-Жореса в коммуне Атис-Монс под Парижем был задержан мужчина, который несколько дней выкрикивал учителям угрозы с религиозным подтекстом.

Во Франции за последние недели произошла серия нападений исламистов. 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) экстремист убил учителя истории и географии Самюэля Пати. После жестокой расправы над преподавателем злоумышленник попытался угрожать ножом прибывшим на место полицейским, но был застрелен.

29 октября 21-летний выходец из Туниса, вооруженный ножом, напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, злоумышленник задержан. В этот же день нападения произошли в Авиньоне и в саудовской Джидде, где злоумышленник напал на охранника французского консульства.

Еще одно нападение было совершено 31 октября на 52-летнего священника греческой церкви в Лионе, когда он запирал двери храма. Злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву в упор из обреза. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Полиция продолжает поиски нападавшего.-0-