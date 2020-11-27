У шведского принца Карла Филиппа и его жены выявили коронавирус

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский принц Карл Филипп и его жена принцесса София заразились коронавирусом, сообщает SVT Nyheter со ссылкой на заявление королевского дворца Швеции.

По информации издания, принц и принцесса легко переносят заболевание. У 41-летнего принца и его 35-летней жены появились симптомы гриппа, и они решили пройти тест на коронавирус, который оказался положительным у обоих супругов. Сейчас пара находится на самоизоляции в своем доме в Стокгольме вместе с двумя детьми.

Отмечается, что 20 ноября члены королевской семьи собрались вместе на похоронах брата королевы Сильвии. Перед церемонией присутствующие были протестированы на COVID-19. Все тесты дали отрицательный результат.

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также их родственники тоже намерены пройти тест на коронавирус.-0-