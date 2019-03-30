У берегов Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у побережья Соломоновых Островов в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 120 км к юго-востоку от города Ауки с населением 4,4 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 53,2 км. Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало. Об угрозе цунами также не сообщается.

Соломоновы Острова - государство, расположенное на юго-западе Тихого океана.-0-