У США больше нет морального права навязывать стандарты демократии - Матвиенко

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штурм Капитолия нанес урон имиджу США и продемонстрировал раскол в американском обществе, после случившегося у Вашингтона больше нет морального права навязывать кому-то стандарты демократии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

"Все это, конечно, очень серьезно изменило имидж США, и сегодня они предстали перед всем миром совершенно в другом качестве. И вряд ли теперь у США остается моральное право навязывать кому-то так называемые стандарты демократии", - сказала Валентина Матвиенко.

По ее мнению, беспорядки стали квинтэссенцией всего того, что происходило в США. "Все гораздо серьезнее. Это глубочайший раскол в обществе, это противостояние на расовой почве, с которым власть так и не смогла справиться, это охота на ведьм, это преследование инакомыслящих, это жесточайшая цензура, это диктат интернет-гигантов, которые просто по своему усмотрению исключают ту информацию, которая им кажется неправильной, и многое другое", - отметила спикер Совета Федерации.

Валентина Матвиенко выразила надежду, что США под руководством новой администрации после выборов президента вернутся в международное правовое поле и откажутся от санкционной политики. "США остаются влиятельным, мощным государством в мире, сейчас очень многие ждут действий вновь избранной администрации. Хочется надеяться и верить, что США вернутся в международное правовое поле, будут исполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика, которая разрушает мировую экономику и наносит вред не только многим государствам, но и собственно США", - сказала Валентина Матвиенко.-0-