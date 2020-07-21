У станции метро в Киеве прогремел взрыв

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел у станции метро "Минская" в Киеве. В результате никто не пострадал, сообщает РБК-Украина.

Подробности инцидента в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, около 12.00 по местному времени аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков на Оболонском проспекте.

На место выехала оперативная группа. Взрывотехники и правоохранители обнаружили два самодельных взрывных устройства, закрепленных между легковой машиной и автокиосками. Периметр вокруг киосков взяли под контроль, всех людей срочно эвакуировали. Взрывчатку обезвредили.

Мэр Киева призвал всех быть внимательными и осторожными и не пренебрегать сообщениями о минировании.

Ранее РБК-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, что проверяются сведения о минированиях различных объектов украинской столицы. Помимо объектов у метро "Минская", специалисты работали в здании Апелляционного суда Соломенского района. Также проверяется информация о заминировании ТРЦ Ocean Plaza.-0-