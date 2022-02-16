У столицы Таиланда появится новое официальное иностранное название

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального иностранного названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в заявление ведомства.

При этом в документе подчеркивается, что могут использоваться оба названия - Бангкок и Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Накануне кабинет министров одобрил проект об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Когда Крунг-Тхеп-Маха-Накхон станет официальным иностранным названием столицы, Бангкок будет заключен в скобки. Предполагается, что перед принятием новое название будет проверено специальным комитетом.

Столица Таиланда всегда называлась на тайском языке Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, в то время как английским названием исторически считался Бангкок. В ноябре 2001 года совет объявил об использовании Бангкока в качестве официального названия.-0-