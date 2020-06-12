У супруги Зеленского выявили коронавирус

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем аккаунте на Facebook.

"Сегодня получила положительный результат теста на коронавирус, - написала первая леди Украины. - Неожиданные новости. Особенно учитывая, что я и моя семья продолжаем соблюдать все правила - маски, перчатки, минимальный контакт... Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но я на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности".

Елена Зеленская также сообщила, что ее супруг, президент Украины Владимир Зеленский, а также их дети прошли тестирование на коронавирус, их результаты отрицательные.

Елена Зеленская призвала всех сохранять бдительность, носить защитные маски и беречь своих близких.

По последним данным, в Украине подтверждено свыше 29 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 870 человек.-0-