У Трампа обнаружены антитела к коронавирусу

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У президента США Дональда Трампа обнаружены антитела к коронавирусу. Об этом говорится в распространенном сегодня Белым домом заявлении лечащего врача американского лидера Шона Конли, сообщает ТАСС.

По словам Шона Конли, президент США этим утром сказал, что чувствует себя замечательно. "У Трампа нет жара уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов более 24 часов. Он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации", - отметил врач.

В анализе крови американского лидера были обнаружены антитела к коронавирусу. Основные показатели жизнедеятельности, в том числе уровень насыщения крови кислородом и частота дыхания, остаются стабильными и в пределах нормы. Специалисты продолжат внимательно следить за состоянием здоровья Дональда Трампа.-0-