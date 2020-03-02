У вернувшегося из Италии жителя Подмосковья подтвержден коронавирус

2 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. У гражданина России, вернувшегося из Италии, сегодня официально подтверждено наличие коронавируса Covid-19. Информацию об этом распространил оперативный штаб по борьбе с этим вирусом, сообщает БЕЛТА.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии", - говорится в сообщении штаба. В Россию он вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу. Сейчас пациент изолирован, его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Люди, с которым зараженный контактировал после возвращения из Италии, находятся под меднаблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование.

Сегодня же был выявлен пассажир с подозрением на коронавирус на борту самолета "Аэрофлота", прибывшего из Москвы в Пекин. "Утром 2 марта в международном аэропорту Шоуду (Пекин) на борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса Covid-19", - говорится в сообщении посольства России в КНР. Часть пассажиров этого рейса доставлена в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медосмотра. По данным дипмиссии, пассажир летел из Ирана транзитом через аэропорт Шереметьево.

Ранее в России были выявлены два гражданина Китая с заболеванием коронавирусом. После прохождения лечения они выздоровели. Кроме того, коронавирус выявлен у троих россиян, доставленных на карантин в Казань из Японии с туристического лайнера Diamond Princess. Все они чувствуют себя хорошо, сообщает Минздрав Татарстана.-0-