У входа в редакцию интернет-издания на Кипре прогремел взрыв

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел ночью у входа в офис информационной группы MC Digital Media, в котором расположена редакция интернет-издания Cyprus Times. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела уголовного розыска полиции города Иоанниса Сотериадиса.

По его словам, в 2:10 ночи у входа в офис сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб.

Полиция выявляет мотивы организаторов преступления.

Владелец MC Digital Media Христос Марангос заявил, что действия злоумышленников не заставят никого замолчать. Он также пообещал, что сотрудники его издания продолжат, как и прежде, исполнять свой журналистский долг.-0-