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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У восточного побережья Китая затонул сухогруз, два человека погибли, еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщает Синьхуа.
По информации Центра поисково-спасательных операций на море провинции Чжэцзян, трагедия произошла в Восточно-Китайском море 30 декабря. На борту сухогруза находились 13 членов экипажа, двое погибли, четверых удалось спасти, остальные пока считаются пропавшими без вести.
В поисково-спасательной операции задействовано более 20 спасательных судов.-0-