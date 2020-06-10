Убийство шведского премьера Улофа Пальме раскрыли спустя более 30 лет

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убийство шведского премьер-министра Улофа Пальме раскрыли спустя более 30 лет после совершения загадочного преступления, сообщает Reuters.

Прокуратура Швеции установила, что политика убил дизайнер Стиг Энгстрем. Впрочем, виновный не понесет наказания, так как в 2000 году совершил самоубийство. Таким образом, данное дело, расследование которого было крупнейшим за всю историю страны и одним из самых масштабных в мировой истории, было закрыто.

Главный прокурор Кристер Петерссон отметил, что следствие так и не нашло орудие убийства. Пули, обнаруженные на месте происшествия, не смогли связать с конкретным пистолетом. Основанием для подозрения Стига Энгстрема в убийстве Пальме стали показания свидетелей. Дизайнера допросили полицейские: во время беседы он путался в показаниях и не мог точно сказать, что делал в день гибели политика.

Премьер-министр Швеции Улоф Пальме был застрелен в центре Стокгольма 28 февраля 1986 года, когда он вместе с женой Лисбет и без охраны возвращался домой из кинотеатра. В качестве возможных причин убийства назывались заговор правых экстремистов. Политик был лидером социал-демократической партии Швеции и должен был отправиться с визитом в СССР.-0-