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01 сентября 2019, 00:54

Убийцу Роберта Кеннеди изрезали ножом в американской тюрьме

Фото Getty Images
Фото Getty Images

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убийцу кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме, сообщает TMZ.

По информации издания, Сирхан Сирхан сейчас находится в медучреждении с ножевым ранением. 30 августа его нашли сотрудники тюрьмы и отправили в городскую больницу. Состояние 75-летнего Сирхана оценивается как стабильное. Подозреваемый в нападении на убийцу Кеннеди помещен в изолятор. Проводится расследование.

Сирхан Сирхан в 1968 году был приговорен к пожизненному заключению. 5 июня этого же года он застрелил кандидата на пост президента США. В 1969 году его намеревались приговорить к смертной казни, но затем приговор был смягчен.-0-

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