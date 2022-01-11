Убытки Литвы из-за продовольственного эмбарго Минска превысят 100 млн евро

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убытки литовских грузоперевозчиков из-за продовольственного эмбарго Минска на товары из стран, которые проводят недружественную политику в отношении Беларуси, превысят 100 млн евро в год. Об этом заявили в ассоциации грузоперевозчиков Литвы Linava, сообщает газета Respublika.

"Согласно сделанным расчетам, убытки транспортных компаний нашей страны из-за потери возможности доставлять в Беларусь литовские продукты питания, а также из-за потери их реэкспорта из других стран Евросоюза составят около 104 млн евро в год", - приводятся в сообщении слова генерального секретаря ассоциации Зенонаса Буйвидаса.

Доставка в Беларусь литовских продуктов питания оценивается в 13 млн евро, на реэкспортные поставки приходится 91 млн евро в год.

Беларусь с 1 января 2022 года ввела продовольственное эмбарго на товары из стран, которые проводят недружественную политику в отношении республики. Запрет распространяется на ряд товаров из стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии.-0-